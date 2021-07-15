МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России продлил действие пониженной 10-процентной ставки НДС на перевозки внутри страны через аэропорты Москвы до конца 2022 года, пишет РБК. Рубль в начале дня снижается на дешевеющей нефти

Цель данной меры состоит в сдерживании роста цен на авиабилеты, сообщил медиахолдинг со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России.

Ряд компаний и объединений несколько раз предлагалии различные проекты льгот для авиаперевозок.

Так, в 2020 году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранс предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову отменить НДС для внутренних перевозок. Предлагалось ввести эту меру до конца 2024 года.

Такая льгота применяется в настоящий момент исключительно для межрегиональных рейсов без посадки в Москве, на рейсах в регионы Дальнего Востока, в Крым и Калининград (до 2025 года). Власти утвердили возмещение регионам потерь от стимулирования инвестиций

АЭВТ заявила, что пониженная ставка НДС на авиаперевозки внутри России необходима, потому что она "оказывает положительное влияние на доступность воздушных перевозок для населения и развитие отрасли".

"В условиях высоких цен на авиационный керосин, аэропортовое обслуживание и многомиллиардных операционных убытков российских авиакомпаний данная поддержка является особенно важной", — прокомментировали в АЭВТ.