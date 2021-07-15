МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 53 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В Кремле высказались о проблемах с дорогами в регионах

"О необходимости создать мощную опорную сеть дорог по всей стране президент заявил, открывая участок Центральной кольцовой автодороги в Московской области. Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 миллиардов рублей. Из них свыше 40 миллиардов рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 — это Москва-Нижний Новгород-Казань, она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он также сообщил, что свыше 11 миллиардов рублей направят 20 субъектам РФ на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги.

"Направим 3 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. За счет этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки, она соединит западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит поможет серьезно разгрузить движение в исторической части города. Это оценят и сами петербуржцы и гости города", — добавил он.