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2021
https://1prime.ru/transport/20210715/834208723.html
ОАК поставит авиакомпаниям ещё 30 самолетов SSJ100
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолётов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких... ПРАЙМ, 15.07.2021
ssj100, оак, самолет, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолётов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сухой Суперджет" – самолёт, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолётов летать", — сказал Слюсарь.