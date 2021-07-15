МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолётов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сухой Суперджет" – самолёт, который в тяжёлое пандемийное время, в условиях падения авиационных перевозок, эксплуатируется интенсивно. У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолётов летать", — сказал Слюсарь.