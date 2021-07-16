БРЮССЕЛЬ, 16 июл — ПРАЙМ. Евросоюз ждут катастрофические последствия, если он решит отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и перейти, в частности, на электромобили с 2035 года, а выбросы CO2 все равно останутся, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Предложено продлить срок запрета на арест и изъятие имущества должников

Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Таким образом, можно будет купить лишь новые электромобили и авто на водороде, рынок подержанных бензиновых и дизельных машин должен сохранится.

Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.

Это делается ради борьбы с изменением климата, достижения ранее поставленных в ЕС целей: снизить выбросы минимум на 55% к 2030 году от уровня 1990 года и к середине века перейти к климатической нейтральности.

Однако предложения ЕК ещё должны пройти утверждение Советом стран ЕС и Европарламентом.

ВЫБРОСЫ

Как отметил преподаватель электромеханического машиностроения Льежского университета Дамьен Эрнст, резко снизить выбросы, чего так хочет ЕК, от принудительного перехода на электромобили не удастся.

"Электромобили являются источниками больших выбросов CO2 из-за сильных выбросов при производстве аккумуляторов. По самым оптимистичным предположениям, электромобиль с аккумулятором на 80 кВтч будет иметь меньший углеродный след, чем современный бензиновый автомобиль, при пробеге где-то между 67,226 тысячи и 151,259 тысячи километров", — сказал Эрнст.

Замена бензиновых транспортных средств электромобилями означает сокращение выбросов NOx и других токсичных веществ, что улучшает качество воздуха "Но в случае выбросов CO2 и изменения климата электромобиль сам по себе не является решением проблемы", — добавил он.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

"Колоссальная проблема — полное отсутствие электрической инфраструктуры, которая могла бы обеспечить работу парка электромобилей всего через 14 лет", — сообщил профессор по геополитике энергетики университета ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари.

В Европе практически нет станций быстрой зарядки машин — за 15-20 минут. На этом фоне Европейская комиссия говорит о необходимости простроить зарядные станции на автомагистралях через каждые 150 километров.

"Нам придется повсюду прокладывать очень большие медные силовые кабели… Цена на медь взлетит до небес, потому что нам придется открывать новые рудники. Проблема не в количественной доставке электроэнергии, а в ее мощности", — констатировал эксперт.

И бремя огромных затрат на такие работы будут нести на себе не только автомобилисты, но все граждане, потребляющие электроэнергию, потому система электроснабжения одна для всех, добавил он.

Придется также построить много новых электростанций. Фактически, чтобы обеспечить быструю зарядку 10% автомобильного парка, необходимо удвоить количество существующих электростанций, считает эксперт.

В то же время Европейская комиссия хочет инвестировать, прежде всего, в возобновляемые источники электроэнергии, которые ненадежны из-за их непостоянства.

"Это бред", — заявляет Фурфари.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала в четверг, что для достижения климатических целей и реализации предложенных ЕК энергетических планов, мощности по производству солнечной энергии в ЕС должны будут вырасти более чем в три раза, мощности наземной ветровой энергии — в 2,5 раза, а офшорной — в 6 раз к 2030 году.

"Нужно быстро возродить атомную энергетику, иначе переход на электромобили будет невозможен", — считает на этом фоне эксперт.

Электромобили, а также делаемая Еврокомиссией ставка на развитие водородного топлива, для производства которого потребуется много электроэнергии, вызовут взрывной рост спроса на электроэнергию. "Вот в чем проблема", — констатировал он.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Ещё один момент — это стоимость электрокаров.

"Электромобили сильно субсидируются. Если бы взималась их реальная цена, многие домохозяйства больше не могли бы позволить себе машину", — сказал Эрнст.

"Еврокомиссия может сказать, что она будет помогать гражданам покупать электромобили, но, как говорится, такой вещи, как государственные деньги, не существует — это всегда деньги налогоплательщиков", — констатировал он.

Фурфари напомнил протесты "желтых жилетов" во Франции, вызванные стремлением правительства страны идти по "зеленому" курсу развития экономики и повысить налоги на топливо.

"Здесь восстание налогоплательщиков будет огромным. Электромобиль стоит значительно дороже, и, более того, сегодня в Европе он субсидируется в размере порядка 10 тысяч евро за штуку. Для стран-членов (ЕС) будет совершенно невозможно поддерживать эти субсидии, если все должны будут перейти (на электрокары — рад.) Если мы уберём эту существенную помощь и введём электромобиль с высокой стоимостью, это будет революция", — считает Фурфари.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Проблемы могут быть и в сфере занятости. Европа — чемпион в области сложных двигателей внутреннего сгорания. Электромобиль бесконечно проще, кроме того, все его компоненты уже массово производятся в Китае. Европе вряд ли удастся развернуть местное производство, считает Фурфари.

Для создания электромобиля требуется гораздо меньше рабочей силы, чем для производства автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, констатировал и Эрнст.

"Поэтому мы идём к ликвидации миллионов рабочих мест в Европе", — говорит Фурфари, отмечая и риски социальной реакции на это.

И ЕЩЁ…

На этом не оканчивается список проблем, с которыми может столкнуться Евросоюз в случае реализации предложенной Еврокомиссией стратегии. Из-за определённых условий работы аккумуляторных батарей может пострадать рынок перепродажи подержанных автомобилей.

"Стоимость аккумулятора электромобиля составляет четверть или треть стоимости самой машины. Эти батареи служат не более 7 лет… Так что рынка подержанных электромобилей не будет. Также не будет экспорта подержанных или новых автомобилей, например, в Африку. В Африке нет (достаточного объёма — ред.) электричества. Европа стремительно движется к катастрофе, и она единственная, кто делает это", — сказал Фурфари.

"Вишенка на торте: налоги и акцизы на топливо — это финансовая находка для правительств. Эти налоги исчезнут. Акцизы на топливо в Европе в 2019 году составили 219 миллиардов евро, а НДС — 46 миллиардов евро", — заключил эксперт.