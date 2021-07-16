2021-07-16T06:07:01+03:00
2021-07-16T06:07:01+03:00
2021-07-16T06:07:01+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210716/834214468.html
Мастер по ремонту зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц в 2021 году
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Портал Superjob сообщил, что мастер по установке кондиционеров в Москве получает не менее 120 тысяч рублей в месяц, пишет РБК. Максимальный заработок специалист по обслуживанию... ПРАЙМ, 16.07.2021
москва, работа, офисы, оборудование, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83379/67/833796756.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83379/67/833796756.jpg
https://1prime.ru/images/83379/67/833796755.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83379/67/833796755.jpg
https://1prime.ru/images/83379/67/833796743.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83379/67/833796743.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210714/834198432.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Портал Superjob сообщил, что мастер по установке кондиционеров в Москве получает не менее 120 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.
Максимальный заработок специалист по обслуживанию кондиционеров в столице составляет сейчас 140 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании.
При этом Superjob выяснил, что именно кондиционер становится главной причиной споров коллег на рабочем месте. 29% наших сограждан спорят в офисе, требуя повысить или понизить температуру в помещении.
Конфликты по этой причине чаще всего возникают среди молодых специалистов, возраст которых не превышает 34 лет. Люди старше 45 лет реже конфликтуют, когда считают температуру в кабинете некомфортной.