МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Портал Superjob сообщил, что мастер по установке кондиционеров в Москве получает не менее 120 тысяч рублей в месяц, пишет РБК. Эксперт рассказал, как можно решить проблему подорожания соли в России

Максимальный заработок специалист по обслуживанию кондиционеров в столице составляет сейчас 140 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании.

При этом Superjob выяснил, что именно кондиционер становится главной причиной споров коллег на рабочем месте. 29% наших сограждан спорят в офисе, требуя повысить или понизить температуру в помещении.

Конфликты по этой причине чаще всего возникают среди молодых специалистов, возраст которых не превышает 34 лет. Люди старше 45 лет реже конфликтуют, когда считают температуру в кабинете некомфортной.