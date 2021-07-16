МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Контейнерооборот морских терминалов одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России Global Ports в первом полугодии вырос на 1,9%, в том числе во втором квартале – на 10%, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" на сутки приостановит выпуск Lada Granta и Niva

"Консолидированный контейнерооборот группы во втором квартале 2021 года вырос на 10% к аналогичному периоду прошлого года — до 418 тысяч TEU. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы в I полугодии 2021 года вырос на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 789 тысяч TEU", — сообщил оператор.