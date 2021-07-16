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2021
https://1prime.ru/transport/20210716/834215506.html
Контейнерооборот терминалов Global Ports в первом полугодии вырос на 1,9%
Транспорт
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Контейнерооборот морских терминалов одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России Global Ports в первом полугодии вырос на 1,9%, в том числе во... ПРАЙМ, 16.07.2021
global ports, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Контейнерооборот морских терминалов одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России Global Ports в первом полугодии вырос на 1,9%, в том числе во втором квартале – на 10%, говорится в сообщении компании.
"Консолидированный контейнерооборот группы во втором квартале 2021 года вырос на 10% к аналогичному периоду прошлого года — до 418 тысяч TEU. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы в I полугодии 2021 года вырос на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 789 тысяч TEU", — сообщил оператор.