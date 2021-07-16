МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пассажирский самолет Ан-28, на борту которого находятся 17 человек, не вышел на связь в Бакчарском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Не вышел на связь самолет Ан-28 компании ОАО "Сибирская легкая авиация", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, на борту воздушного судна находятся 17 человек.

Организованы поиски самолеты по маршруту его полета. Обстоятельства происшествия выясняются.