МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пассажирский самолет Ан-28, на борту которого находятся 17 человек, не вышел на связь в Бакчарском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Не вышел на связь самолет Ан-28 компании ОАО "Сибирская легкая авиация", — сказал собеседник агентства. Сайт Министерства обороны России подвергся кибератаке

По его словам, на борту воздушного судна находятся 17 человек.

Организованы поиски самолеты по маршруту его полета. Обстоятельства происшествия выясняются.