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Пассажирский Ан-28 пропал с радаров под Томском
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Пассажирский самолет Ан-28, на борту которого находятся 17 человек, не вышел на связь в Бакчарском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Не... ПРАЙМ, 16.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пассажирский самолет Ан-28, на борту которого находятся 17 человек, не вышел на связь в Бакчарском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Не вышел на связь самолет Ан-28 компании ОАО "Сибирская легкая авиация", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находятся 17 человек.
Организованы поиски самолеты по маршруту его полета. Обстоятельства происшествия выясняются.