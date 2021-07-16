МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы обязал подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (АГАА) зачесть АО "Международный аэропорт "Внуково" около 770 миллионов рублей в счет арендной платы, следует из опубликованного решения суда.

Судебное разбирательство инициировало еще в июле 2019 года само АГАА. Предприятие потребовало взыскать с "Внуково" задолженность по договору аренды федерального имущества аэропорта, включая взлетно-посадочную полосу и здание аэропорта, от 21 декабря 2015 года. На момент подачи иска долг составлял более 366 миллионов, позже истец увеличил сумму иска почти до 576 миллионов рублей.

Параллельно "Внуково" предъявило встречный иск, в котором потребовало обязать АГАА принять выполненные ремонтные работы и зачесть их стоимость — около 763 миллионов рублей — в счет арендной платы. Эту сумму арендатор потратил на два этапа реконструкции перрона аэропорта с местами для стоянки воздушных судов. Суд назначал экспертизу, которая определила, что качество работ соответствует нормам.

Отклоняя первоначальный иск, первая инстанция пришла к выводу, что обязанность уплаты арендной платы у "Внуково" не наступила, так как стороны договорились, что оплата денежными средствами производится после проведения всего объема ремонтных работ. В то же время суд полностью удовлетворил встречный иск аэропорта, обязав АГАА зачесть около 763 миллионов рублей затрат на реконструкцию и около 7 миллионов рублей расходов по выполнению функций технического заказчика в счет арендной платы. Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области

ФГУП "АГАА" является балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения, а также аэродромов, реконструируемых в рамках федеральных целевых программ, сообщает сайт предприятия. Оно находится в ведении Федерального агентства воздушного транспорта.

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева — российский международный аэропорт федерального значения, старейшее авиапредприятие московского авиационного узла. До пандемии ежегодно в аэропорту обслуживалось около 200 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. Аэровокзальный комплекс "Внуково" общей площадью около 300 тысяч квадратных метров способен обеспечить пропускную способность до 35 миллионов пассажиров в год.