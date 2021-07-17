МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров столичного метрополитена на время закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается на сайте мэра Москвы. Половина консервов из сайры в России оказалась поддельной

"Чат-бот Александра будет консультировать пассажиров во время закрытия участка Сокольнической линии метрополитена. С 17 июля по 8 августа не будут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Виртуальный помощник сможет подсказать альтернативный маршрут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее, во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, чат-бот ответил более чем на тысячу обращений от пассажиров. Среди самых частых вопросов были: как доехать до нужной станции, какие станции закрыты и почему, а также когда они снова начнут работать.

"Александра — персональный помощник пассажира, который круглосуточно в режиме онлайн готов ответить на любой вопрос. Всего за несколько секунд Александра предложит ссылку на альтернативный маршрут и покажет его на схеме метрополитена, а также подскажет, как и где быстро пополнить карту "Тройка". В сложных случаях оперативно подключается оператор, даже в ночное время", — сообщается на сайте.