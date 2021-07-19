МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы и в России и Китае", — сказал Кравченко. Автомобиль может стать роскошью для россиян

Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация ранее сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.