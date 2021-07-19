МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском и проведет совещание по авиастроению, сообщает пресс-служба Кремля. "Рособоронэкспорт" заключил в 2021 году контракты на $5 миллиардов

"Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран.