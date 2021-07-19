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Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском
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Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском и проведет совещание по авиастроению, сообщает пресс-служба Кремля... ПРАЙМ, 19.07.2021
владимир путин, макс, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском и проведет совещание по авиастроению, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.
В МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран.