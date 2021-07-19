МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 17 августа 2021 года", — говорится в сообщении.