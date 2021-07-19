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https://1prime.ru/transport/20210719/834242202.html
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции... ПРАЙМ, 19.07.2021
авиасообщение, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 17 августа 2021 года", — говорится в сообщении.