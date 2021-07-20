МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Airbus ожидает восстановления российского рынка авиаперевозок в 2023-2025 годах, сообщил журналистам глава Airbus в России Жюльен Франьятт в кулуарах авиасалона МАКС.

"Мы не пересматривали прогноз, который мы разработали в 2020 году, согласно нему восстановление произойдет в 2023-2025 годах", — сказал Франьятт, отвечая на вопрос о прогнозе компании по восстановлению рынка авиаперевозок РФ.