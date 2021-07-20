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https://1prime.ru/transport/20210720/834245863.html
Airbus ожидает восстановления рынка авиаперевозок в России до 2025 года
Транспорт
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Airbus ожидает восстановления российского рынка авиаперевозок в 2023-2025 годах, сообщил журналистам глава Airbus в России Жюльен Франьятт в кулуарах авиасалона МАКС. "Мы не... ПРАЙМ, 20.07.2021
авиаперевозки, airbus, макс, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Airbus ожидает восстановления российского рынка авиаперевозок в 2023-2025 годах, сообщил журналистам глава Airbus в России Жюльен Франьятт в кулуарах авиасалона МАКС.
"Мы не пересматривали прогноз, который мы разработали в 2020 году, согласно нему восстановление произойдет в 2023-2025 годах", — сказал Франьятт, отвечая на вопрос о прогнозе компании по восстановлению рынка авиаперевозок РФ.