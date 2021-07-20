МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой", а также другие образцы авиационной техники, передает корреспондент РИА Новости.

ЛТС "Сухой" — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

Читайте также:

Путин оценил потенциал российского авиастроения