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Путину показали новый российский истребитель
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Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный... ПРАЙМ, 20.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой", а также другие образцы авиационной техники, передает корреспондент РИА Новости.
ЛТС "Сухой" — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.
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