МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Профсоюз "Таксист" попросил премьер-министра Михаила Мишустина запустить обязательный с 1 августа электронный сервис для таксистов в пилотном режиме. Профсообщество опасается, что нововведение уменьшит занятых в сфере водителей, сократит их заработки и спровоцирует коллапс на рынке, пишет Forbes cо ссылкой на главу профсоюза "Таксист" Ярослава Щербинина.

Он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, а также мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву. Щербинин раскритиковал в обращении обязательное введение Комплексной информационной системы "Аналитика работы такси" Дептранса, которая должна заработать с 1 августа в Москве и Московской области.

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В письме Щербинина, в частности, говорится, что таксопаркам придется понести "значительные финансовые затраты", чтобы начать работу с сервисом. Он также отмечает, что мера может привести к резкому сокращению водителей такси, снижению заработка из-за "пересмотра графика их работы".

Опрошенные изданием участники рынка считают, что введение новой системы приведет к сокращению машин на линии на 25-50%.

"Если рабочую неделю ограничить 40 часами, водители не смогут заработать, они лишь покроют траты на аренду, бензин и проценты агрегатору", — цитирует издание члена профсоюза. Другой собеседник журнала отметил, что сервис польностью разрушит рынок такси и заставит уйти водителей в "теневой" сектор перевозок.

Таксисты просят власти запустить систему в тестовом режиме и пока обходиться без штрафов за "ненадлежащую" передачу сведений в систему.