МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в некоторые дни июля и 1 августа в связи с проведением плановых работ на железнодорожном пути меняет расписание поездов на Шереметьевском направлении, сообщает перевозчик. Россиян научили, как ездить в поездах со скидкой

Уточняется, что часть рейсов 23-25 и 30-31 июля, а также 1 августа будет отменена.

Так, 23 и 30 июля все аэроэкспрессы из аэропорта "Шереметьево" на Белорусский вокзал будут курсировать по стандартному расписанию. В эти дни будет отменен только поезд отправлением в 23:45 из аэропорта.

24 и 31 июля поезда в сторону "Шереметьево" от Белорусского вокзала отправятся в 5:01, 7:00, 9:35, 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. Остальные рейсы в эти даты будут отменены. Из аэропорта поезда проследуют в 5:15, 6:17, 8:31, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные аэроэкспрессы будут отменены. РЖД рассматривают создание новой ж/д ветки в сторону Тихого океана

Аэроэкспрессы с Белорусского вокзала утром 25 июля и 1 августа отправятся в 5:54, 6:58 и 9:13. Все остальные утренние рейсы до 11:35 включительно будут отменены. C 12:05 и до конца дня поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые 30 минут. Из Шереметьево поезда отправятся утром в 6:12 и 10:05. Остальные утренние рейсы до 11:45 включительно будут отменены. С 12:15 аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию.

"Для удобства пассажиров экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" будут курсировать каждые 10-15 минут и делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс", — добавили в компании.