МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Резкий спрос на железнодорожные перевозки со стороны угольных компаний и низкие тарифы привели к тому, что в России фактически возник дефицит вагонов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сам парк в последние годы достиг рекордных размеров, но значительную его часть операторам пришлось отправить в отстой. С некоторых вагонов сняли комплектующие, и теперь возвращение их в эксплуатацию требует серьезных расходов. Совет директоров РЖД дал рекомендации по выплате дивидендов за 2020 год

Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин отметил, что на железные дороги могли бы вернуть порядка 20-25 тысяч вагонов, однако этому препятствует рост цен на ремонт. Сами услуги с 1 июля выросли в цене на 5%, запчасти — на 15-20%, так что работы на одном вагоне обходятся в миллион рублей.

При этом ставки на вагоны в июне выросли только до 850 рублей в сутки, что ниже среднего значения 2020 года (900 рублей) и в два раза меньше, чем в 2019-м (1,8 тысячи рублей) на ту же дату.

Из-за сложившейся ситуации страдают не только угольщики, которые пытаются вывезти максимальный объем топлива из-за резкого роста цен на него на мировых рынках, но и другие отрасли. На дефицит вагонов жаловались предприятия по добыче соли и строительная отрасль. Тем не менее у операторов не хватает средств, чтобы удовлетворить их потребности.

В РЖД изданию рассказали о том, что с начала года количество вагонов на железнодорожной сети выросло на 15,4 тысячи, до 1,22 миллиона, среди них 581 тысяча — полувагоны. По статистике, на которую ссылается издание, по состоянию на 1 июля в нерабочем парке оставались 39,6 тысячи типовых и 2,96 тысячи инновационных полувагонов. Для типовых вагонов, по данным на ту же дату, это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, и в 4,4 раза больше, чем в 2019-м.

Высокие цены на уголь связаны с несколькими факторами. Среди них рост потребления из-за восстановления мировой экономики, аномальная жара, увеличивающая энергопотребление, а также перебои в добыче в Индонезии и ЮАР.