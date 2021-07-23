МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновил работу терминала C, передает корреспондент РИА Новости. "Аэрофлот" советует заранее приезжать в "Шереметьево"

Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

"Аэрофлот" сообщал, что переведет в этот терминал международные рейсы из D. Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул в 21.25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.

Начало полетов из терминала С перевозчик объяснил возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.

При этом "Шереметьево" не планирует открывать международный терминал E в 2021 году, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин. "Е в этом году точно нет. Мы и С не планировали открывать в этом году, но видим, что перевозки возобновляются, "международка" полетела", — сказал Никулин.

"Шереметьево" закрыл терминал E 20 марта прошлого года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

"Хотя мы надеялись, что и Европа откроется раньше, но вы видите, какая ситуация в мире сейчас. Надеемся на обоюдное признание вакцин в мире", — продолжил он.