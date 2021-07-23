МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Комитет по изменению климата Великобритании заявил, что для достижения климатических целей к 2050 году авиакомпании должны начать применять более эффективные методы, пишет The Guardian. Ремонт квартир с начала пандемии подорожал на треть

Для нейтрализации загрязнения воздуха мировым авиаперевозчикам придется заплатить за дорогие технологии.

Глава комитета Крис Старк выступил с призывом авиационной промышленности инвестировать в альтернативы ископаемому топливу, а также к внедрению методов улавливания и хранения углеродных выбросов. Пусть недешевый, но самый эффективный способ декарбонизации перелетов.

Старк добавляет, что отрасль самостоятельно должна проспонсировать дорогостоящие технологии. При этом коммерческая заинтересованность участников рынка в нулевых выбросах в перспективе вырастет.