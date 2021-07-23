МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае, сообщила компания. РЖД рассматривают создание новой ж/д ветки в сторону Тихого океана

"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", — говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале.

"До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО "АК "Железные дороги Якутии", — уточнили в компании.

Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку "Транссиба" остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.