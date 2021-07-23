МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно после остановки Транссиба из-за забайкальского паводка и обрушения железнодорожного моста, говорится в сообщении компании. РЖД ограничили отправку грузов по "Транссибу"

Пассажиров уже отправленных и теперь задержанных поездов могут отправить автобусом или самолетом, РЖД ведут соответствующим переговоры.

"Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку", — говорится в сообщении РЖД, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

В компании уточнили, что отменены на ближайшие даты поезда Чита-Благовещенск и в обратном направлении. Возврат билетов организован без удержания сборов. "Прорабатываем перевозку пассажиров задержанных поездов на автобусах. Параллельно обсуждаем с авиакомпаниями перевозку пассажиров", — добавили в РЖД. Компания обеспечила водой и дополнительным питанием пассажиров задержанных поездов. РЖД назначили на лето больше дополнительных поездов, чем до пандемии

Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.

Как сообщали РИА Новости в МЧС России, министерство привлечет авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку.

В то же время РЖД создали оперативный штаб во главе с гендиректором холдинга Олег Белозеровым по ликвидации последствий обрушения моста на перегоне Куэнга-Укурей. Затем перевозчик на трое суток ограничил отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае.