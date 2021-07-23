МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. РЖД после обрушения железнодорожного моста на Транссибирской магистрали и приостановки движения поездов организовали перевозку пассажиров через закрытый участок автобусами, часть отправят самолетом, сообщает пресс-служба холдинга. РЖД приостановили продажу билетов на поезда, следующие на Дальний Восток

Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало, что в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился железнодорожный мост, погибших и пострадавших нет. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях. РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда на Дальний Восток.

"В настоящий момент с востока к участку подъехали три поезда: Владивосток – Москва (№1), Владивосток – Самара (№11), Благовещенск – Чита (№391). Пассажиры этих поездов будут перевезены на автобусах от станции Чернышевск до станции Шилка. После этого они проследуют на поездах до мест назначения. С запада к участку подошел поезд Самара – Владивосток (№12), его пассажиры также будут перевезены на автобусах от Шилки до Чернышевска и далее проследуют на поезде", — говорится в сообщении железнодорожного холдинга.

"Поезд Владивосток – Москва (№2) остановлен в Чите. Его пассажиры будут размещены в гостиницах и отправлены чартерным рейсом в Хабаровск в субботу 24 июля. И затем отправятся к местам назначения поездами", — добавили в РЖД. РЖД ограничили отправку грузов по "Транссибу"

В компании также отметили, что идущие на Дальний Восток пассажирские поезда в ближайшие три дня будут ходить только до Читы, с Дальнего Востока — только до Хабаровска.

"Изменяется порядок курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля…. При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока — до Хабаровска", — говорится в сообщении компании, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что изменения касаются поездов: 1/2 Москва — Владивосток, 61/62 Москва — Владивосток, 11/12 Владивосток — Самара, 7 Владивосток — Омск.