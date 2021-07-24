МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Компания "Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор группы компаний Сергей Богатиков.

"Мы сейчас активно будем взаимодействовать с НИЦ Жуковского и ЦАГИ по поводу создания демонстратора сверхзвукового самолета. Причем подчеркиваю: предполагается именно демонстратор в беспилотном варианте", — рассказал Богатиков. Россиян предупредили, кому стоит заклеить камеру на смартфоне

Он добавил, что в финале этого проекта под руководством Минпромторга должен быть создан новейший сверхзвуковой пассажирский лайнер с опциональным пилотированием — летчики будут находиться в самолете на случай сложных или нештатных ситуаций, все остальное время самолет будет лететь в автоматическом режиме.

С 2017 года ЦАГИ совместно с другими научными организациями ведет исследовательские работы по созданию демонстратора сверхзвукового гражданского самолета. На МАКС-2021 ЦАГИ представил масштабную модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж".

Ранее институтом было сформировано техническое задание по проекту сверхзвукового самолета. Предполагается, что это будет бизнес-джет вместимостью шесть пассажиров.