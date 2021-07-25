МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье, сообщает РЖД.

"Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что после того, как компания проведёт все проверки, будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы. В субботу РЖД установили первое из двух пролётных строений разрушенного в пятницу моста.