МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания.

"Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании. Компании Москвы получили льготные кредиты почти на 133 миллиарда рублей

В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД открыли движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд № 11 Владивосток-Самара.

Как сообщает компания, за прошедшую ночь пропущено 19 поездов — три пассажирских, один пригородный и грузовые. "Сегодня планируется пропустить еще пять пассажирских поездов (около 1400 пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов", — говорится в сообщении.