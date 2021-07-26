МИНСК, 26 июл — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Белавиа" Минск-Анталия летит в московский аэропорт "Домодедово" — для более оперативного решения технических проблем, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет Boeing 737, который летел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.

Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени (совпадает с мск).

"Борт летит в "Домодедово" для более оперативного решения технических проблем", — сказал источник, комментируя ситуацию.

По его словам, на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

Как заявили в "Белавиа" РИА Новости, информация относительно этого борта уточняется, комментарий будет размещен позже.