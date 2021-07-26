МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Самолет "Белавиа" Минск-Анталья изменил курс и направляется в Домодедово

"Самолет благополучно приземлился в Домодедово", — сказал собеседник агентства.

Источник в авиакругах также подтвердил РИА Новости информацию о посадке в "Домодедово".

Как добавил собеседник, самолет садился с одним выключенным двигателем.