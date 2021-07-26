Самолет авиакомпании "Белавиа" благополучно приземлился в "Домодедово"
Boeing 737 белорусской "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, приземлился в "Домодедово"
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолет благополучно приземлился в Домодедово", — сказал собеседник агентства.
Источник в авиакругах также подтвердил РИА Новости информацию о посадке в "Домодедово".
Как добавил собеседник, самолет садился с одним выключенным двигателем.