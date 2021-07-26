МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних линиях за первую половину 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, международные перевозки упали более чем на 30%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"За первую половину 2021 года российские авиакомпании перевезли свыше 44 миллионов пассажиров. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Несмотря на падение международных перевозок более чем на 30%, количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях за первую половину 2021 года выросло в 2 раза по сравнению с уровнем прошлого года, превысив отметку в 38,2 миллиона человек", — сказал Савельев.

Он добавил, что объемы грузоперевозок показали рост почти на 33%.

"В общей сложности за 6 месяцев 2021 года российскими авиакомпаниями перевезено свыше 681 тысячи тонн различных грузов", — отметил министр.