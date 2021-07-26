МИНСК, 26 июл — ПРАЙМ. Запасной борт белорусской авиакомпании "Белавиа" прилетел в "Домодедово" за пассажирами, готовится к вылету в турецкую Анталию, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе национального перевозчика. Самолет "Белавиа" Минск-Анталья изменил курс и направляется в Домодедово

"Он (запасной самолет – ред.) уже там (в "Домодедово" — ред.). Готовятся к вылету в Анталию", — рассказала представитель пресс-службы.

Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Как следовало из данных на сервисе FlightRadar, самолет изменил курс и направился в сторону Москвы.

Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово". Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. При этом, по данным источника агентства, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем. В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, планировалось направить запасной самолет для доставки пассажиров в Анталью. По уточненным данным компании, на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа.