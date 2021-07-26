МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне вырос в 3,9 раза в годовом выражении, до 4,6 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. Внутренний пассажиропоток российских авиакомпаний вырос более чем вдвое

"Общий объем перевозок составил 4,6 миллиона пассажиров, что в 3,9 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 17,8% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.

На внутренних линиях в июне перевезено 3,9 миллиона пассажиров, что в 3,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот увеличился в 4,2 раза, предельный пассажирооборот — в 3,3 раза. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 17,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80%.

Авиакомпания "Победа" в апреле перевезла 1,4 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 92,7%.