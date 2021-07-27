МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля. Посол России в США пригласил американские компании на ВЭФ

"Двадцать восьмого июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.

Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых "узких" мест на БАМе – поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.

Добавляется, что на строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю примут участие рабочие, участвовавшие в строительстве, специалисты по эксплуатации, руководители "РЖД" и "УСК МОСТ".