МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. S7 планирует начать полеты нового лоукостера в июле следующего года, это будет отдельная авиакомпания со своим сертификатом эксплуатанта, сообщила в ходе пресс-конференции глава совета директоров S7 и основной акционер компании Татьяна Филева. Ростуризм продлевает окно продаж путевок в рамках кешбэка

"Планируем начать полеты в июле следующего года", — сказала Филева.

По ее словам, это будет отдельная от S7 авиакомпания, сертификат эксплуатанта будет восстанавливаться на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines).

Название нового лоукостера Филева не сказала, но уточнила, что он не будет называться "Глобус".