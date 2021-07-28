МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года (завершился 30 июня) составила 114,5 миллиарда иен (1,04 миллиарда долларов) против убытка в 285,59 миллиарда иен (2,6 миллиарда долларов) годом ранее, сообщается в отчете компании.

Прибыль на акцию за три месяца составила 29,26 иены (0,3 доллара) против убытка в 73 иены (0,66 доллара) годом ранее. Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода составила 2 триллиона иен (18,2 миллиарда долларов), что в 1,7 раза выше показателя годичной давности. Операционная прибыль составила 75,7 миллиарда иен (687,7 миллиона долларов) против убытка в 153,9 миллиарда иен (1,4 миллиарда долларов) годом ранее.

Продажи автомобилей за период выросли в 1,6 раза в годовом выражении, до 1,048 миллиона машин, при этом в Северной Америке, как в Европе и в Китае показатель вырос в 1,7 раза. В Японии продажи выросли на 7%.

"Ожидается, что нехватка полупроводников существенно повлияет на объем продаж Nissan во втором квартале. Nissan ожидает, что проблема будет сохраняться", — отмечается в релизе. Однако компания возлагает надежду на запуск новых моделей, который будет поддерживать объем продаж. По итогам текущего фингода компания ожидает поставить 4,4 миллиона автомобилей, что на 8,6% больше показателя предыдущего финансового года.

В целом по итогам текущего фингода Nissan ожидает получить чистую прибыль в 60 миллиардов иен (545 миллионов долларов), хотя ранее ожидался убыток на такую же сумму. Выручка же по итогам года ожидается в размере 9,75 триллиона иен (88,6 миллиарда долларов), а не 9,1 триллиона иен (82,7 миллиарда долларов), как ожидалось ранее. Таким образом рост за год может составить 24%. Apple показала рекордную прибыль за всю историю компании

"Мы ожидаем сохранения неопределенности в условиях рыночной деятельности до конца года. Мы будем внимательно следить за ситуацией и реагировать на потенциальные риски, продолжая улучшать качество продаж и поддерживая финансовую дисциплину. Мы ожидаем восстановления во втором полугодии, когда несколько новых моделей поступят в продажу на основных рынках", — приводятся в релизе слова главы компании Макото Утиды (Makoto Uchida).

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.