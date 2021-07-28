МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии 2021 года выросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,16 миллиарда рублей, следует из отчета компании. РЖД возобновили продажу билетов на поезда, следующие через Забайкалье

Выручка компании увеличилась на 9,6% — до 964,379 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 39,6% — до 162,652 миллиарда рублей. Прочие доходы компании выросли на 10,2%, до 33,8 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 3,6 раза и составила 37 миллиардов рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 5% и составила 801,7 миллиарда рублей.

Управленческие расходы выросли на 6,6%, до 78,3 миллиарда рублей. Прочие расходы сократились на 23,4% и составили 48,2 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 78,1% — до 88,726 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства РЖД на конец июня составили 1,660 триллиона рублей, снизившись на 1% по сравнению с показателем на конец 2020 года. Краткосрочные обязательства снизились на 0,01%, до 815,160 миллиарда рублей.