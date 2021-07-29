МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2021 года получил чистую прибыль в 2,231 миллиарда евро против убытка в 1,9 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Мировые пассажирские авиаперевозки упали на 60% по отношению к 2019 году

Разводненная прибыль на акцию составила 2,84 евро против убытка прошлого года в 2,45 евро. Выручка компании за отчетный период выросла на 30% — до 24,637 миллиарда евро.

Чистая прибыль концерна во втором квартале составила 1,869 миллиарда евро против убытка за второй квартал прошлого года в 1,438 миллиарда евро. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 2,38 евро против убытка в 1,84 евро годом ранее. Выручка подскочила в 1,7 раза, до 14,177 миллиарда евро.

Такой рост выручки компания связывает с увеличением поставок самолетов. За первое полугодие 2021 года Airbus поставила всего 297 самолетов, в то время как за аналогичный период 2020 года показатель составлял 196 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 135 тысяч человек.