МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Оборот онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил" (входит в совместное предприятие Mail.ru Group и "Сбера") во втором квартале 2021 года вырос в два раза и составил 15,4 миллиарда рублей по МСФО, говорится в сообщении компании.

Количество поездок, совершенных через агрегатор с апреля по июнь текущего года, достигло 50 миллионов. В компании отмечают, что оборот вырос, в том числе, благодаря продолжающемуся росту поездок в сегменте B2B (Business to business, для бизнеса), их число выросло в 3,4 раза, и поездок повышенного класса, их число выросло в 5,3 раза.

Кроме того, компания продолжает развивать бизнес-направление доставки. По итогам квартала число таких поездок выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В середине апреля "Ситимобил" добавил в приложение заказа такси сервис каршеринга YouDrive (переименован в "Ситидрайв") и платформу аренды электросамокатов Urent. Число поездок "Ситидрайв" с апреля по июнь выросло в 8,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число поездок на самокатах через приложение "Ситимобил" составило более 750 тысяч.

"Ситимобил" — один из крупнейших в России онлайн-сервисов заказа такси. Компания входит в СП Mail.ru Group и "Сбера" в сфере еды и транспорта. Работает более чем в 70 городах России.