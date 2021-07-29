МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 7 августа возобновляет регулярные рейсы в Сочи, а с 8 августа — в Краснодар, сообщила в четверг пресс-служба национального перевозчика. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа

"С 7 августа авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Сочи-Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели. Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю", — говорится в сообщении на сайте компании.