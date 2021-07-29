МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Китайский конгломерат DiDi, владеющий одноименным сервисом такси, опроверг сообщения в СМИ о том, что он может снова стать частной компанией. Однако его акции, взлетевшие на ожиданиях их обратного выкупа, продолжают расти примерно на 20%. Акции китайской DiDi взлетели на 40%

"DiDi Global приняла к сведению опубликованную сегодня в Wall Street Journal статью, в которой говорится, что компания рассматривает возможность преобразования в частную компанию. Компания утверждает, что приведенная выше информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении. DiDi добавила, что полностью сотрудничает с государственными органами Китая в рамках проверки кибербезопасности.

Американская газета Wall Street Journal в четверг днем сообщила со ссылкой на источники, что DiDi на фоне претензий к нему со стороны властей КНР планирует преобразоваться назад в частную компанию спустя всего месяц после первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка. Собеседники газеты также сообщили, что цена, которую компания может предложить инвесторам при обратном выкупе, еще не определена, но может достичь стоимости размещения в 14 долларов за акцию и выше. На этом фоне акции компании на предторгах в США в моменте дорожали на 40%, сейчас рост замедлился и составляет около 19%.

В июне DiDi провела IPO по 14 долларов за акцию, в рамках которого компания привлекла около 4,4 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим размещением после листинга китайской Alibaba в 2014 году. Однако в июле в СМИ появились сообщения о том, что администрация киберпространства Китая начала проверку деятельности компании для того, чтобы предотвратить риски для национальной безопасности. Затем ведомство потребовало удалить из магазинов ряд приложений, принадлежащих DiDi, из-за незаконного сбора и использования персональных данных пользователей.

DiDi Chuxing — ведущая в мире мобильная платформа предоставления транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.