МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Структура российской инвестиционной компании АФК "Система" приобрела 100% уставного капитала вертолетной компании "АлтайАвиа", которая осуществляет воздушные перевозки в Республике Алтай, следует из данных ЕГРЮЛ и сообщения пресс-службы корпорации. АФК "Система" снизила долю в компании, в которую входят РТИ и "Кронштадт"

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "АлтайАвиа" является ООО "Система телеком активы", структура корпорации.

"АФК "Система" приобрела 100% долей ООО "АлтайАвиа". "АлтайАвиа" специализируется на авиационных перевозках в Горном Алтае. Парк "АлтайАвиа" включает одиннадцать вертолетов", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Системы".

Корпорация указывает, что "АлтайАвиа" обладает всей необходимой инфраструктурой, включая летное поле для легкомоторных воздушных судов, два ангара для стоянки и обслуживания, площадки для стоянки и посадки малых вертолетов, гостиницу для персонала. Кроме того, компания базируется в близости к туристическим маршрутам Горного Алтая и активам "Системы" – аэропорту Горно-Алтайска и эко-отелю Cosmos Collection Altay Resort.

"Покупка "АлтайАвиа", единственной авиакомпании в Горном Алтае с собственным авиапарком и наземной инфраструктурой, позволит АФК "Система" выйти на перспективный рынок малой авиации и соответствует нашей стратегии по развитию авиационного и туристического кластера в регионе. В ближайшее время мы планируем расширить парк авиакомпании новыми вертолетами", — привели в пресс-службе слова управляющего партнера АФК "Система" Али Узденова.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.