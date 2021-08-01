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Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией
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Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг России. Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с... ПРАЙМ, 01.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг России.
Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с 1 августа количество регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты Сочи-Минск и Краснодар-Минск разрешено выполнять с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.
Россия 21 сентября прошлого года возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией.
Первого июля состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, среди прочего обсуждалось открытие большего числа рейсов компании "Белавиа" на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу.
В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.