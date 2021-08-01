МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг России. Россия повысила пошлину на экспорт нефти

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с 1 августа количество регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты Сочи-Минск и Краснодар-Минск разрешено выполнять с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Россия 21 сентября прошлого года возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией.

Первого июля состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, среди прочего обсуждалось открытие большего числа рейсов компании "Белавиа" на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу.

В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.