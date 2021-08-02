МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. РЖД со 2 августа открыли продажу билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования, стоимость билета в среднем будет снижена на 40%, сообщают РЖД. РЖД открывают в августе новый карельский турмаршрут

" Со 2 августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу. Скидка действует при покупке билетов в купе поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России", — говорится в сообщении РЖД, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что в среднем, цена билета в купе по льготному тарифу будет снижена примерно на 40%, но точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета. Обязательным условием предоставления скидки является совместное путешествие по России родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми).

Купить льготные билеты можно только в кассах дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (входит в РЖД) с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. А вернуть — только при возврате всего заказа.