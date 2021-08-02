МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Парк автобусов в Москве может стать полностью электрическим к 2025 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Москва, например, является городом № 1 в Европе по количеству электробусов. 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", — сказал министр в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.

В "Мосгортрансе" ранее сообщали, что к концу года количество электробусов в столице увеличится до 1000. Сейчас они обслуживают 45 маршрутов, а к концу 2021 года выйдут в общей сложности на 70.

В Москве курсируют электробусы производства "Камаза" и "Лиаза" (Ликинский автобусный завод, входит в "Группу ГАЗ"). Также выпуском электробусов в России занимается "Волгабас", который ведет поставки преимущественно в регионы.

Ранее сообщалось, что "Камаз" открыл на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве производство электробусов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на сборку 500 машин в год. Тогда в компании отмечали, что организация производства электробусов в столице сократит сроки их поставки, сборки и обслуживания, а также позволит сэкономить на логистике.

"Что касается муниципального, коммерческого транспорта, практически всех наших российских производителей, это и "Камаз", и ГАЗ, и "Волгабас", у которых есть номенклатура уже сегодня, и она будет дальше активно развиваться", — добавил Мантуров.

Планируется, что в 2021 году в столицу поставят 400 электробусов — как от "Камаза" (они будут собраны на производстве в Сокольниках), так и от "Группы ГАЗ".