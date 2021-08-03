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Пассажиропоток аэропортов России в июне вырос на 26%
Транспорт
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Пассажиропоток аэропортов РФ в июне вырос к маю на 26%, следует из данных Росавиации. Всего за июнь было перевезено 21,1 миллиона человек против 16,8 миллиона в мае. Количество... ПРАЙМ, 03.08.2021
пассажиропоток, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в июне вырос к маю на 26%, следует из данных Росавиации.
Всего за июнь было перевезено 21,1 миллиона человек против 16,8 миллиона в мае.
Количество пассажиров на внутренних линиях в июне выросло на 24,3%, до 19 миллионов. Пассажиропоток международных линий увеличился на 44,3%, до 2 миллионов.