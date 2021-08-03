МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в июне вырос к маю на 26%, следует из данных Росавиации. Пассажиропоток аэропортов Москвы вырос почти в четыре раза

Всего за июнь было перевезено 21,1 миллиона человек против 16,8 миллиона в мае.

Количество пассажиров на внутренних линиях в июне выросло на 24,3%, до 19 миллионов. Пассажиропоток международных линий увеличился на 44,3%, до 2 миллионов.