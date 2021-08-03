МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. РЖД просят у кабмина 17 миллиардов рублей на достройку и ремонт путей в текущем году из-за роста цен на металлопродукцию, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, глава РЖД Олег Белозеров написал письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором говорится об устойчивой тенденции роста цен на продукцию металлургического комплекса — на 20 июля цены на арматурную стержневую сталь выросли на 36% к первому кварталу, на круглую горячекатаную сталь — на 54%, на листовую оцинкованную сталь — на 72%, на листовую горячекатаную сталь — на 86%.

Помимо этого, основной поставщик рельсов для РЖД Evraz с 1 августа до конца года решил поднять отпускные цены на 27%, что обойдётся железнодорожникам в 6 миллиардов рублей.

Как сообщается в письме, в результате повышения цен на металлопрокат незапланированный рост затрат РЖД в 2021 году составит от 17 миллиардов до 19 миллиардов рублей. Если не компенсировать удорожание поставок рельсового проката, часть инфраструктурных проектов будет сорвана, пострадает программа реконструкции железнодорожных путей, предупреждает монополия. По данным РЖД, имеющихся в запасе рельсов хватит до сентября, а далее при нехватке поддержки укладку рельсов придётся остановить и к концу года будет не достроено 1,2 тысячи километров путей.

Так, РЖД просят предоставить субсидии или внести в уставный капитал компании 17 миллиардов рублей, а в качестве альтернативы этой меры господдержки Белозеров предлагает изменить тарифообразование на грузовые железнодорожные перевозки. Пассажиропоток аэропортов России в июне вырос на 26%

Холдинг также предлагает дополнительно повысить тарифы на перевозку контейнеров на 4,75%, отменить скидки операторам на порожний пробег вагонов с повышенной грузоподъемностью и поднять ставки на перевозку антрацита, пишет издание.

Газета направила запросы в ряд российских металлургических компаний, в РЖД, Evraz и "Мечеле" отказались от комментариев, представитель Белоусова на вопросы не ответил.