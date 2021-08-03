МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом полугодии 2021 года выросла почти в 13 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и составила 7,62 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 11,5 евро против 0,5 евро в первой половине 2020 года. Выручка в годовом выражении увеличилась на 28% — до 55,36 миллиарда евро.

Компания в январе-июне увеличила продажи автомобилей на 39%, до 1,34 миллиона машин, из которых на марку BMW приходится 1,178 миллиона машин (рост на 39,9%). Продажи Mini выросли на 32,8%, до 157,85 тысячи машин, а Rolls-Royce — поднялись поднялись почти в 2 раза, до 2989 автомобилей.

"BMW Group продолжила динамично развиваться во втором квартале, установив новые рекорды по продажам, прибыли и чистой прибыли. Спрос на автомобили премиум-класса компании остается высоким при сохранении хороших цен", — говорится с релизе компании. "Татнефть" в январе-июле увеличила добычу нефти на 536,2 тысячи тонн

По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в размере 4,79 миллиарда евро против убытка годом ранее. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 7,24 евро против убытка в 0,34 евро во втором квартале 2020 года. Выручка в годовом выражении выросла на 43% — до 28,582 миллиарда евро. Продажи автомобилей в апреле-июне увеличились на 44,7%, до 702,441 тысячи машин.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.