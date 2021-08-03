МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ставки фрахта за перевозку одного сорокофутового контейнера по маршруту Китай-Владивосток с начала года выросли на 35% и составляют около 7 тысяч долларов, рассказал РИА Новости директор по стратегии и развитию транспортной группы Fesco Максим Шишков.

"По направлению Китай – Владивосток ставки фрахта составляют около 7 тысяч долларов за сорокафутовый контейнер, что на 35% выше, чем в январе 2021 года", — сообщил он.

Шишков добавил, что спотовые фрахтовые ставки в направлении Китай-Европа достигли отметки в 13,7–14 тысяч долларов за сорокафутовый контейнер, что вдвое превышает уровень января 2021 года. "Рост ставок обусловлен повышением спроса на перевозки из Китая, нехваткой контейнерного оборудования в Азии и разбалансировкой линий морских перевозчиков", — объяснил эксперт. Майнинг Ethereum начал приносить больше прибыли, чем добыча биткоина

Ранее Шишков говорил, что за первое полугодие ставки фрахта на спотовом рынке в направлении Азия-Европа выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины были аналогичными тем, которые по-прежнему присутствуют в отрасли.

Как рассказывал РИА Новости директор по морскому фрахту DHL Global Forwarding Россия Александр Гуць, выросшие в текущем году ставки до конца 2021 года не снизятся. Такого же мнения придерживался и гендиректор Maersk Line Eastern Europe Жолт Катона, в разговоре с журналистами отмечая, что постепенное падения уровня ставок ожидается лишь в 2022 году.