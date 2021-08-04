ДОХА, 4 авг — ПРАЙМ. Султанат Оман направил военные корабли и самолеты для обеспечения безопасности международных вод в район инцидента с судном Asphalt Princess под панамским флагом, которое было захвачено в международных водах Оманского залива, сообщил в среду центр по морской безопасности Омана в Twitter. Захватчики покинули судно в Оманском заливе

Ранее информационный сервис по морским перевозкам Lloyd's List сообщил, что танкер Asphalt Princess, о захвате которого сообщалось во вторник, направляется в сторону Омана. Во вторник британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). В уведомлении на сайте UKMTO говорилось, что речь идет о возможном захвате судна. В среду UKTMO сообщила, что захватчики покинули судно, оно находится в безопасности.

"Центр по морской безопасности султаната Оман продолжает отслеживать ситуацию с кораблем Asphalt Princess в международных водах после того, как ему поступила информация о его захвате в Оманском заливе. ВВС Омана совершили несколько вылетов в район инцидента, в дополнение к этому несколько военных кораблей были направлены для обеспечения безопасности международных региональных вод", — говорится в сообщении.