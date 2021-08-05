МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на головную компанию, в первом полугодии 2021 года составила 1,036 миллиарда долларов против убытка в 4,711 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании. СМИ: Uber откладывает возвращение сотрудников в офисы

Разводненная прибыль на акцию составила 0,52 доллара на акцию против убытка годом ранее в 2,72 доллара. Выручка увеличилась на 32,4% — до 6,832 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 1,144 миллиарда долларов против убытка в 1,775 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,58 доллара против убытка в 1,02 доллара на акцию год назад. Выручка за три месяца выросла в 2 раза и достигла 3,929 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке 3,74 миллиарда долларов.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла в 2 раза, до 1,618 миллиарда долларов.

Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 101 миллион, увеличившись в 1,9 раза в годовом выражении. Стоимость валовых заказов выросла в 2 раза к прошлому году — до 21,9 миллиарда долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.