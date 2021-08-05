ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair увеличила перевозки в июле в годовом выражении на 47,2%, до 213,8 тысячи пассажиров, это также на 67,2% больше, чем в июне, сообщает перевозчик. В первом полугодии Uber получил прибыль против убытка годом ранее

"В июле Finnair перевезла 213 800 пассажиров, что на 47,2% больше, чем в июле 2020 года. Количество пассажиров в июле 2021 года было на 67,2% больше, чем в июне 2021 года (данные за месяц не полностью сопоставимы, так как в июне на один день меньше)", — говорится в сообщении.

Finnair выполняла 106 ежедневных рейсов (включая только грузовые), что на 20,5% больше, чем в июле 2020 года, и на 35,9% больше, чем в июне 2021 года.

Средний коэффициент загрузки в июне составил 42,5%, на рейсах в Азию — 21,6%, в Европу — 65,2%, Северную Атлантику — 29,3%, внутренних — 72,1%.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.