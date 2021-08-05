КИЕВ, 5 авг — ПРАЙМ. Суд Украины наложил арест на 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который осуществлял полеты в Крым, сообщила в четверг пресс-служба украинской прокуратуры Крыма. На Украине одобрили проект о санкциях к ряду компаний и физлиц

"Судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории АР Крым", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Осуществляется, что российская авиакомпания осуществляет регулярные рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров.

"Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", — добавили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. Ранее, в рамках данного уголовного дела был наложен арест на 211 воздушных судов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".